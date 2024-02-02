Van\'da düzenlenen yarıyıl şenliklerinde çocuklar unutulmaz anlar yaşadı

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Van'ın İpekyolu Belediyesince 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenen yarıyıl şenliklerinde çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri çerçevesindeki yarıyıl şenlikleri çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Toplamda 8 bin öğrencinin ağırlandığı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Düzenlenen program kapsamında Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Büyükşehir Kültür Merkezi'nde; Sihirli Burun Palyaço Kuki, Gepetto Usta ile Pinokyo, Canım Arkadaşım, Martı Kedi, Benim Güzel Dünyam, Nasreddin Hoca, Hacivat/Karagöz adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra çocuk sahne oyunları, animasyon gösterimi ve palyaço şovlarıyla çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şenliklerin sonunda ise keyifli ve eğlenceli vakit geçiren tüm öğrencilere çeşitli ikramlıklar verildi. - VAN