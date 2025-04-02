Van'da Fener Alayı Coşkusu

Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

VAN - Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Van İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen fener alayı, coşkulu bir atmosferde yapıldı. Kent Park'tan başlayarak İki Nisan Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüşe, çok sayıda vatandaş ellerinde meşalelerle katıldı. Genç sporcuların omuz omuza yürüdüğü etkinlikte, açılan dev Türk bayrağı yürüyüşe anlam kattı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir'in yanı sıra şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.