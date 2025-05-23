Van\'da Gençlik Merkezlerinin Açılışı Yapıldı

Van'da 4 gençlik merkezinin açılışı yapıldı

VAN - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan gençlik merkezleri, 4 farklı noktada hizmete açıldı.

İpekyolu ilçesindeki Urartu merkezi ile Süphan, Seyrantepe ve Erek mahallelerinde yapımı tamamlanan gençlik merkezleri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gençlere sosyal ve akademik alanda kendini geliştireceği, sanat ve üretim ile iç içe olacağı bir ortam sunan gençlik merkezlerinin açılış törenine Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın yanı sıra kamu kurum temsilcileri, sivil toplum örgütleri, gençler ve aileler yoğun katılım gösterdi.

Merkezlerin açılış töreninde konuşan Vali Ozan Balcı, Van'da son dönemde birçok alanda yapılan hizmetlere değindi. Vali Ozan Balcı, Van'ın geleceğine yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Bu merkezler Van'ımızın geleceğine, özellikle gençlerimize hizmet edecek. Vanlı hemşehrilerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Gençler hayallerini gerçekleştirsin, kendilerini geliştirsin diye çok güzel işler yapıyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Gençlik merkezlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından merkezdeki atölyeler ve sergi de gezildi.