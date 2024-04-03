Van'da Gösteri Yürüyüşleri ve Toplantılar Yasaklandı

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Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasına ilişkin kararın kaldırılmasının ardındanin ardından kent genelinde eylemler sürüyor. Van Valiliği tarfından yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasına ilişkin karararın kaldırılarak mazbatanın AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına yönelik tepkiler devam ediyor. Eylemlerin ardından Van Valiliği kentte genelinde gösteri yürüyüşü ve toplantıları 15 gün süreyle yasakladı. Ayrıca il sınırlarına giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 03 Nisan 2024 tarihinden geçerli 17 Nisan 2024 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması,

Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması,

Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır."