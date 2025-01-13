Van'da Kamu Emekçileri Grevde - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Kamu Emekçileri Grevde

Geniş Video İzle

KESK, Van'da enflasyon altında kalan zamlara tepki göstererek bir günlük grev yaptı.

13.01.2025 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İshak Kara

(VAN)- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu üyeleri Van'da enflasyon oranı altında kalan zamma tepki gösterdi. KESK Van Şube Sözcüsü Yunus Haylaz, "TUİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranları yüzde 44 civarında iken bizlerin bu oranın altında kalması çarşıda pazarda alım gücünün düşmesine neden oldu" dedi. Eğitim - Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay ise "Bu ilk grevimizin amaçları sadece sefalet zammına tepki göstermek değil" diye taleplerini sıraladı.

Van'da eylem yapan KESK ve Eğitim-Sen üyeleri meydanda buluşup halay çekti. KESK Van Şube üyele Sözcüsü Yunus Haylaz ve Eğitim - Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, 2025 yılı ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11.54'lük zam oranına tepki gösterdi.

Eğitim - Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay şöyle konuştu:

"Bugün KESK'e bağlı sendikalar olarak greve gittik. İktidarın açıkladığı 11. 54'lük sefalet zammına karşı bir tepki göstermemiz gerekiyordu. Bu ilk grevimizin amaçları sadece sefalet zammına tepki göstermek değil aynı zamanda emekliye yansıtılma durumundaki emeklilerin özellikle yaşadığı problemler vergi priminin yüzde 10'da sabitlenmesi iş yerinde kreş açılması, birçok farklı taleple bugün bugün iş bıraktık. 5 konfederasyon ortak almış olduğumuz bir iş bırakma kararıydı. Türkiye'nin bütün illerinde bugün sokağa çıktık. İktidardan beklentimiz savaşa, belli rant çevrelerine bütçenin ayrılmaması, Türkiye'deki emekçi ve yoksul kesime halk ve emekli kesime bütçenin ayrılmasıdır. ve onların maaşlarını insanca yaşayacak bir düzeye getirilmesidir. Bugün KESK'e bağlı konfederasyon, sendikalar olarak iş bıraktık. Bu taleplerimizi bir kez daha dile getirdik. Bundan sonraki aşamada da taleplerimiz karşılık bulmazsa mücadelemize devam ederiz."

"Kamu emekçileri zor günler geçiriyor"

KESK Van Şube Sözcüsü Yunus Haylaz da şunları söyledi:

"Ayın 20'sinde KESK federasyonlarla bir araya gelerek grev kararı almışlardı. Bizler de bugün bir günlük grev ve iş birakma eylemi yaptık. 2025 bütçe görüşmelerinde asgari ücret çıkan oran ve 3 Ocakta bize çıkan enflasyon farkından dolayı çıkan oran gerçekten bizi yoksulluğa sürükleyen bir oran olduğu için bu çerçevede grev kararı aldık. TUİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranları yüzde 44 civarında iken bizlerin bu oranın altında kalması çarşıda pazarda alım gücünün düşmesine neden oldu. Kamu emekçisi emeklisi işçisi, çok zor günlerden geçip çok zor durumda kaldığımız bir oran belirlendi bunun için aldığımız grev çerçevesinde ayın 13'ünde bugün itibariyle grevimizi gerçekleştirdik ve akşama kadar da sürecek."

Van\'da Kamu Emekçileri Grevde
Kaynak: ANKA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Politika, Ekonomi, Emekçi, Eğitim, Yerel, Kamu, Zam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Kamu Emekçileri Grevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Kamu Emekçileri Grevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.