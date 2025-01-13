Van\'da Kamu Emekçileri Grevde

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Haber: İshak Kara

(VAN)- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu üyeleri Van'da enflasyon oranı altında kalan zamma tepki gösterdi. KESK Van Şube Sözcüsü Yunus Haylaz, "TUİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranları yüzde 44 civarında iken bizlerin bu oranın altında kalması çarşıda pazarda alım gücünün düşmesine neden oldu" dedi. Eğitim - Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay ise "Bu ilk grevimizin amaçları sadece sefalet zammına tepki göstermek değil" diye taleplerini sıraladı.

Van'da eylem yapan KESK ve Eğitim-Sen üyeleri meydanda buluşup halay çekti. KESK Van Şube üyele Sözcüsü Yunus Haylaz ve Eğitim - Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, 2025 yılı ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11.54'lük zam oranına tepki gösterdi.

Eğitim - Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay şöyle konuştu:

"Bugün KESK'e bağlı sendikalar olarak greve gittik. İktidarın açıkladığı 11. 54'lük sefalet zammına karşı bir tepki göstermemiz gerekiyordu. Bu ilk grevimizin amaçları sadece sefalet zammına tepki göstermek değil aynı zamanda emekliye yansıtılma durumundaki emeklilerin özellikle yaşadığı problemler vergi priminin yüzde 10'da sabitlenmesi iş yerinde kreş açılması, birçok farklı taleple bugün bugün iş bıraktık. 5 konfederasyon ortak almış olduğumuz bir iş bırakma kararıydı. Türkiye'nin bütün illerinde bugün sokağa çıktık. İktidardan beklentimiz savaşa, belli rant çevrelerine bütçenin ayrılmaması, Türkiye'deki emekçi ve yoksul kesime halk ve emekli kesime bütçenin ayrılmasıdır. ve onların maaşlarını insanca yaşayacak bir düzeye getirilmesidir. Bugün KESK'e bağlı konfederasyon, sendikalar olarak iş bıraktık. Bu taleplerimizi bir kez daha dile getirdik. Bundan sonraki aşamada da taleplerimiz karşılık bulmazsa mücadelemize devam ederiz."

"Kamu emekçileri zor günler geçiriyor"

KESK Van Şube Sözcüsü Yunus Haylaz da şunları söyledi:

"Ayın 20'sinde KESK federasyonlarla bir araya gelerek grev kararı almışlardı. Bizler de bugün bir günlük grev ve iş birakma eylemi yaptık. 2025 bütçe görüşmelerinde asgari ücret çıkan oran ve 3 Ocakta bize çıkan enflasyon farkından dolayı çıkan oran gerçekten bizi yoksulluğa sürükleyen bir oran olduğu için bu çerçevede grev kararı aldık. TUİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranları yüzde 44 civarında iken bizlerin bu oranın altında kalması çarşıda pazarda alım gücünün düşmesine neden oldu. Kamu emekçisi emeklisi işçisi, çok zor günlerden geçip çok zor durumda kaldığımız bir oran belirlendi bunun için aldığımız grev çerçevesinde ayın 13'ünde bugün itibariyle grevimizi gerçekleştirdik ve akşama kadar da sürecek."