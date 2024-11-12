Van'da Kış Yardımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Kış Yardımları Devam Ediyor

Van\'da Kış Yardımları Devam Ediyor

Van Umut Kervanı, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont hediye etti, gıda yardımları da planlanıyor.

12.11.2024 12:38
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Van Umut Kervanı Derneği, kış aylarının soğuk geçtiği kentte "Minik Kardeşlerimiz Üşümesin" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont yardımında bulundu.

Van'ın sert kış şartlarında zor günler geçirecek çocuklar için yapılan yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileleri mağazaya götürülerek bot ve mont hediye edildi. Mağazaya gelemeyen çocukların evlerine gidilerek hediyeler teslim edildi. Konuya ilişkin konuşan Van Umut Kervanı Derneği Sekreteri Cüneyt Adar, hayırseverlerin destekleriyle onlarca çocuğa bot ve mont ulaştırdıklarını belirtti. Sadece kıyafet yardımıyla sınırlı kalmayarak önümüzdeki günlerde gıda ve yakacak yardımlarının da yapılacağını ifade eden Adar, "Çocuklarımızın sevinci bizleri mutlu etti. Van'ın soğuk kışında bu tür yardımlar çok önemli. Amacımız, hiçbir çocuğun temel ihtiyaçlardan mahrum kalmamasıdır. Bağışlarınızla birçok çocuğun hayatına dokunabilir, yüzünü güldürebilirsiniz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Kış Yardımları Devam Ediyor - Son Dakika

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