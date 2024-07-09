Van'da Köpek Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuğun Amcası Yasal Düzenleme İstiyor - Son Dakika
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Van'da Köpek Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuğun Amcası Yasal Düzenleme İstiyor

Van\'da Köpek Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuğun Amcası Yasal Düzenleme İstiyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde geçtiğimiz yıl köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Emir Mete Durna'nın amcası, başıboş köpeklerle ilgili önlem alınmasına ilişkin hazırlanan yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini istedi. Amca Durna, yaşadıkları acıların başkalarının da yaşamamasını ve sokak hayvanlarının toplanmasını talep etti.

09.07.2024 10:33
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Van'da geçtiğimiz yıl köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Emir Mete Durna'nın amcası, başıboş köpeklerle ilgili önlem alınmasına ilişkin hazırlanan yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini istedi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 30 Ocak 2023 tarihinde evinin önünde arkadaşlarıyla top oynarken Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Emir Mete Durna (9), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, köpeği sahiplenip daha sonra sokağa salan H.K. ise tutuklanmıştı. Van'da köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybeden Emir Mete Durna'nın amca Mehmet Şirin Durna, yeğeninin ölümünün üzerinden 18 ay geçmesine rağmen toparlanamadıklarını söyledi. Küçük Mete'nin anne ve babasının ağır travmaya maruz kaldığını ve psikolojik tedavi aldıklarını ifade eden Durna, sokak köpekleri konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin hazırlanan yasal düzenlenmenin hayata geçilmesini istedi. Yaşadıkları acıların başkalarının da yaşamamasını isteyen Durna, sokak köpeklerinden sadece çocukların değil, yetişkinlerin de etkilendiğini dile getirdi.

"Sokak hayvanlarının toplanmasını istiyoruz"

Konuya ilişkin konuşan Emir Mete Durna'nın amca Mehmet Şirin Durna, yeğeninin bir sokak köpeği tarafından öldürüldüğünü belirtti. Mete'nin anne, babasının olayın etkisinden kurtulamadıklarını ve psikolojik olarak toparlanamadığını ifade eden amca Durna, "Hala o günden çıkamadık. Biz anne ve babasına oranla biraz daha iyiyiz ama bizler de çok kötüyüz. Sokak hayvanlarının toplanmasını istiyoruz. Barınakta olur, başka bir yolu olur ama bir an önce bir çözüm bulunsun istiyorum. Başka insanların ve çocukların zarar görmemesi adına yeni yasayla ilgili çalışmaların olduğunu duyduk. Umuyoruz ki doğru bir karar alınır" dedi.

"Yaşadığımız acıları başka insanlar yaşamasın"

Sokakta insanlara zarar veren hayvanların toplanılmasını isteyen Durna, "Böylesi bir olayın yaşanmaması için gerekli işlemler yapılsın. Bizim yaşadığımız acıları başka insanlar yaşamasın. Bizler o günün psikolojisinden çıkamadık. Köpekleri gördüğümüzde biz yetişkinler olarak da korkuyoruz. Hayvan insanlara zarar veriyorsa, korkmaması gibi bir durum olamaz. Bu durumu yaşayan bizler daha kötü durumdayız. Bir an önce bir çözüm bulunur ve hayvanlar toplanır. Yaşadıklarımızın yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Köpek Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuğun Amcası Yasal Düzenleme İstiyor - Son Dakika

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