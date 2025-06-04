Van\'da Kurban Bayramı\'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı mor otobüslerin 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde kent genelinde ücretsiz yolcu taşıyacağı belirtilerek, "Bayram boyunca uygulanacak bu hizmetle, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmesi hedefleniyor" denildi. - VAN