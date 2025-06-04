Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı mor otobüslerin 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde kent genelinde ücretsiz yolcu taşıyacağı belirtilerek, "Bayram boyunca uygulanacak bu hizmetle, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmesi hedefleniyor" denildi. - VAN
Son Dakika › Yerel › Van'da Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?