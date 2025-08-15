Van\'da Meddah Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara yönelik 'Meddah' gösterisi düzenledi. Gösteri, hem güldüren hem de düşündüren yapısıyla çocuklardan ve ailelerden büyük beğeni topladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara yönelik kültürel etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Hacıbekir Kültür Merkezi'nde meddahlık geleneğinin yeniden canlandırılması, vatandaşlara kültürel değerleri yeniden hatırlatma amacıyla meddahlık gösterisi düzenlendi. 'Son Meddah' olarak bilinen Fatih Mühürdar'ın sahne aldığı etkinlikte Mühürdar, anlattığı hikayeler ve seslendirdiği şarkılarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Müzik ile sohbetin harmanlandığı programda, hem eğlenceli hem de düşündürücü bir atmosfer oluştu.

Etkinliğe katılan sanatseverler, oldukça keyifli vakit geçirdiklerini ve etkinlikten ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Katılımcılar, Mühürdar'ın sahne performansının kendilerini hem güldürdüğünü hem de düşündürdüğünü belirtti. - VAN