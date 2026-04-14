Van'da 54 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

14.04.2026 11:17  Güncelleme: 12:44
(VAN) - Van'da önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 39 yerleşim yerini yeniden ulaşıma açarken, 18 mahalle ve 36 mezra olmak üzere 54 yerleşim yerinin yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gevaş'ta 2, Bahçesaray'da 9, Başkale'de 13, Erciş'te 6 ve Gürpınar'da 24 olmak üzere toplam 18 mahalle ile 36 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsal bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Ekipler, kapanan 93 yerleşim yerinden 39'unu ulaşıma açarken, 54 yerleşim yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Ulaşım, Yerel, Van, Son Dakika

