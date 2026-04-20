Van'dan Hacı Adayları Uğurlandı

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da 191 hacı adayından oluşan ilk kafile, Ferit Havalimanı'ndan dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Van İpekyolu İlçe Müftüsü Van 1. Kafile Başkanı Fatih Tavlaşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında Van'dan hacca uğurlanan kafileye ilişkin, "Kafilemizde 191 tane hacı adayımız var. İnşallah bugün Medine-i Münevvere gideceğiz. 25 Nisan'da da Mekke-i Mükerreme intikal edeceğiz. Rabbim sağlık ve afiyet içinde gidip dönmeyi nasip etsin" dedi.

Uğurlamaya gelen vatandaşlar, hacı adaylarının heyecanına ortak oldu. Hacı adaylarının Mekke ve Medine yolculuğu dualarla başladı.