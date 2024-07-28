Van Gölü'ne dikkat çekmek için Erciyes Dağı'na tırmandılar - Son Dakika
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Van Gölü'ne dikkat çekmek için Erciyes Dağı'na tırmandılar

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Kayseri'de bulunan Dağ Kurtları Derneği üyeleri, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na tırmanış yaparak Van Gölü'ne dikkat çektiler.

28.07.2024 16:27
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Van Gölü'ne dikkat çekmek için Erciyes Dağı'na tırmandılar

BİTLİS - Kayseri'de bulunan Dağ Kurtları Derneği üyeleri, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na tırmanış yaparak Van Gölü'ne dikkat çektiler.

Geceyi Erciyes Dağ Evinde geçiren dağcılar, saat 03.00 sıralarında tırmanışa geçti. 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, drone eşliğinde "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" pankartını açarak Van Gölü'ne dikkat çektiler. Mola ve istirahatın ardından tekrardan yola çıkan Dağ Kurtları Derneği üyeleri, sorunsuz bir şekilde inişlerini tamamladılar.

Lütfullah Batman isimli dernek üyesi, Van Gölü'nün Türkiye için önemli bir göl olduğunu belirterek, "Her ne kadar Van Gölü Havzası'nda yaşamıyorsak da Van Gölü'nü önemsiyoruz ve gelecek nesillere temiz bir miras bırakmak lazım. Onun için Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın diyoruz" ifadelerini kullandı.

(ORH-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Gölü'ne dikkat çekmek için Erciyes Dağı'na tırmandılar - Son Dakika

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