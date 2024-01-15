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Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi sezonu geç açtı - Son Dakika
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Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi sezonu geç açtı

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu geç açtı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda kar yağışının yetersiz olması sebebiyle Abalı Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak severleri ağırlamaya başladı.

Van\'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi sezonu geç açtı
15.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:33
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Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu geç açtı.

Gevaş ilçesinde 13 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayak severi ağırlayan Abalı Kayak Merkezi sezonu geç açtı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte son yıllarda kar yağışının yetersiz olması nedeniyle sezonu tam açamayan Abalı Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak severleri ağırlamaya başladı.

Abalı Kayak Merkezinde kaymanın keyfini yaşayan vatandaşlar, "Buraya yaklaşık 40 santimetre kar yağdı. Bizde burada kızak kaymanın keyfini yaşadık. Herkesi buraya bekliyoruz" dediler. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi sezonu geç açtı - Son Dakika
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