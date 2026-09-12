Van semalarındaki bulut kümesi Hacivat ve Karagöz siluetini andırdı - Son Dakika
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Van semalarındaki bulut kümesi Hacivat ve Karagöz siluetini andırdı

Van semalarındaki bulut kümesi Hacivat ve Karagöz siluetini andırdı
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Van semalarında dün akşam saatlerinde oluşan ilginç bulut oluşumu, gökyüzünü izleyenlerin dikkatini çekti. Bulutların oluşturduğu şekil, geleneksel Türk gölge oyununun unutulmaz karakterleri Hacivat ve Karagöz'ün siluetini andırdı.

Van semalarında dün akşam saatlerinde oluşan ilginç bulut oluşumu, gökyüzünü izleyenlerin dikkatini çekti. Bulutların oluşturduğu şekil, geleneksel Türk gölge oyununun unutulmaz karakterleri Hacivat ve Karagöz'ün siluetini andırdı.

Doğu Anadolu'nun incisi Van, bugün benzerine az rastlanır bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Şehir merkezinde akşam saatlerinde beliren bir bulut kümesi, şekliyle görenleri hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı.Güneş battıktan kısa bir süte sonra gökyüzünde oluşan bulut kümesi, geleneksel Türk gölge oyununun zıt karakterleri ve başrolleri olan Hacivat ve Karagöz figürünü andıran şekliyle dikkat çekti. Kısa süre içinde şekil değiştiren bulut ve yansıması kaybolurken, Van semalarında yaşanan bu görsel şölen izleyenlerin hafızasında yer etti.

Kaynak: İHA

Yerel, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van semalarındaki bulut kümesi Hacivat ve Karagöz siluetini andırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van semalarındaki bulut kümesi Hacivat ve Karagöz siluetini andırdı - Son Dakika
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