Vanlılar türkü sefası programında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlılar türkü sefası programında buluştu

02.07.2022 12:59

- Vanlılar türkü sefası programında buluştu Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yerel sanatçıların sahne aldığı programda vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

- Vanlılar türkü sefası programında buluştu

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yerel sanatçıların sahne aldığı programda vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kanal 65 TV ekranlarında yayınlanan Nurhan Atmaca ile Yusuf Sahik'in sunduğu 'Türkü Sefası' programı İpekyolu Kent Park'ta ücretsiz olarak vatandaşlar için sahne aldı. Yediden yetmişe binlerce kişinin saatler önce parka gelerek piknik yaptığı, çocukların doyasıya eğlendiği Park'ta canlı müzik keyfi ile bol bol halaylar çekilerek söylenen türkülere eşlik edildi. Programa katılan vatandaşlar, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür sosyal etkinliklerin devamlı olması temennisinde bulundular.

YORUMLAR
500
İpekyolu Belediyesi'nden yoğun asfalt mesaisi İpekyolu Belediyesi'nden yoğun asfalt mesaisi Van Büyükşehir Belediyesi'nin etrafındaki güvenlik bariyerleri kaldırılıyor Van Büyükşehir Belediyesi'nin etrafındaki güvenlik bariyerleri kaldırılıyor
Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vanlılar türkü sefası programında buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 13:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: Vanlılar türkü sefası programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement