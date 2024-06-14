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Varto'da 6 bin öğrenci karnesini aldı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde eğitim öğretim gören 6 bin öğrenci karnesini alarak yaz tatiline çıktı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesi nedeniyle Varto Hürriyet İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Varto ilçesinde 68 okulda okuyan ve 475 öğretmenin eğitim öğretim verdiği 6 bin öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Öğrencilerin karnelerini ve hediyelerini veren Kaymakam Musa Ayyıldız, "Bugün birinci sınıfta bulunan öğrencilerimizin karnelerini verdik. Heyecanlarına katıldık. İştirak ettik. Kendilerine karnelerini verdik. Yaz tatiline girdik. İnşallah gelecek sene yine heyecanlarına ortak oluruz. Kendilerine iyi tatiller dilerim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Yalçın Süne ise 2023-2024 eğitim öğretim yılının yaz tatili karnelerini bugün dağıttıklarını belirterek, "68 okulda okuyan ve 475 öğretmenin eğitim öğretim verdiği 6 bin öğrenci bugün karnelerini alarak tatile çıktılar. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilerim. Emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.