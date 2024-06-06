Varto'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi - Son Dakika
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Varto'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Muş'un Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yılsonu sergisinde, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri davul zurna eşliğinde sergilendi. Serginin açılışında konuşan Müdür Mehmet Sever, amaçlarının üreten ve aile bütçelerine katkı sağlayan bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti. Sergiye Varto Kaymakamı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve vatandaşlar da katıldı.

06.06.2024 14:24
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Varto'da el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

MUŞ - Muş'un Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu kurslara devam eden kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru eserler davul zurna eşliğinde sergilendi.

Varto Kültür Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen yılsonu sergisinin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Sergi açılışında bir konuşma yapan Varto Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sever, hedeflerinin tüketen değil üreten ve ürettikleri ile aile bütçelerine katkı sunan meslek sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Sever, "Merkezimizce gönüllülük esasına dayanarak açmış olduğumuz sosyal ve kültürel kurslarla toplumun kültür seviyesini yükseltmek, bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 35 öğreticinin istihdam edilmesi ile 158 kurs açarak çalışmamıza devam ettik. Kurslarımıza 2 bin 445 kadın, 798 erkek olmak üzere 3 bin 242 kişi katıldı. Bu yıl da sergimizi açıyoruz. Halkla öğrencilerimizle bir aradayız. Başta Kaymakamımız Musa Ayyıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve huzurlarınızda kadınlara teşekkür ederim" dedi.

Serginin açılışına Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

İki gün açık kalacak serginin davul zurna eşliğinde halayların çekilmesiyle açılışının yapılması renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Varto'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi - Son Dakika

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