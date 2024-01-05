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Varto'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Varto'da kar yağışı etkili oldu

Muş'un Varto ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşamdan beri etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe özel idaresi ve belediye ekipleri muhtemel bir duruma karşı hazır bekletilirken, ilçede kar yağışı ise devam ediyor.

Varto\'da kar yağışı etkili oldu
05.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 22:59
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Varto'da kar yağışı etkili oldu

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşamdan beri etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

İlçe özel idaresi ve belediye ekipleri muhtemel bir duruma karşı hazır bekletilirken, ilçede kar yağışı ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
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