Varto'da şehit askerler için saygı duruşu

MUŞ - Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 9 askerimiz için Muş'un Varto ilçesindeki okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimiz için bayrak töreni öncesinde tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Varto İlçe Milli eğitim Müdürlüğünce ilçedeki tüm okullarda açılış zili ile birlikte şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Müdür Yardımcısı Resul Yavaş, Milli Eğitim Bakanlığınca verilen talimat üzerine bugün bir dakikalık saygı duruşunda bulunduklarını söyledi.