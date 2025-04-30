Vatan için evladını feda eden anne, yılın annesi seçildi - Son Dakika
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Vatan için evladını feda eden anne, yılın annesi seçildi

Vatan için evladını feda eden anne, yılın annesi seçildi

Erzurum Yeni Medya Derneği, Anneler Günü öncesi Sığırlı Köyü'nü ziyaret ederek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve 3 yıl sonra vatan toprağına emanet edilen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in annesi Lütfiye Tokyürek'i "Yılın Annesi" seçti.

30.04.2025 12:57
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Erzurum Yeni Medya Derneği, Anneler Günü öncesi Sığırlı Köyü'nü ziyaret ederek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve 3 yıl sonra vatan toprağına emanet edilen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in annesi Lütfiye Tokyürek'i "Yılın Annesi" seçti.

Düzenlenen törende Lütfiye Tokyürek'e plaket takdim edilirken, şehidin babası Süleyman Tokyürek ve şehidin eşi Gözde Tokyürek de hazır bulundu.

Program kapsamında Erzurum Yeni Medya Derneği üyeleri, köy mezarlığında bulunan şehidin kabirini ziyaret ederek dualar okudu ve aziz hatırasını rahmetle andı.

Erzurum Yeni Medya Derneği Yönetim Kurulu adına plaketi Dernek Başkanı Gamze İspirli sundu. İspirli, "Şehitlerimizin aziz hatırası ve onların kıymetli emanetleri olan aileleri bizim baş tacımızdır. Lütfiye Tokyürek annemiz, evladını vatan uğruna feda ederek en yüce mertebeye ulaşmıştır. Kendisine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gazeteciler olarak en anlamlı plaketi vermenin ve bu törenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Plaket takdimi sırasında duygularını dile getiren şehit annesi Lütfiye Tokyürek, "Evladımı vatan için toprağa verdim. Onunla gurur duyuyorum. Bugün burada hatırlanmak bizler için büyük bir teselli oldu. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Oğlumun emaneti olan bu bayrağa son nefesime kadar sahip çıkacağım." dedi.

Şehidin eşi Gözde Tokyürek ise, "Biz aşk evliliği yaptık, birlikte geçirdiğimiz zaman çok kısaydı ama çok kıymetliydi. Erken ayrıldık, çok üzgünüm. Ancak biliyorum ki o vatanı için can verdi. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Süleyman Tokyürek de törende yaptığı konuşmada, "Oğlumuzun şehit olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Elbette içimiz yanıyor ama biliyoruz ki o kutsal bir görev uğruna can verdi. Rabbim vatanımızı, bayrağımızı korusun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." sözleriyle duygularını ifade etti.

Tokyürek ailesi, yapılan ziyaret ve verilen plaket nedeniyle Erzurum Yeni Medya Derneği'ne teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyarette, şehit ailelerine her zaman destek olunacağı bir kez daha vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vatan için evladını feda eden anne, yılın annesi seçildi - Son Dakika

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