Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu. Başkan Umut Yılmaz, bölge halkının taleplerini dinledi ve kendileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretini mahalle muhtarlığına yapan Başkan Yılmaz, daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Seyrantepe Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin günlük yaşantılarını daha yakından tanımak ve mahalledeki sorunları yerinde gözlemlemek amacıyla bölgeyi dolaştı. Karşılaştığı her vatandaşla selamlaşan Başkan Umut Yılmaz'a yoğun ilgi gösterildi. Başkan Yılmaz, yaşlılar ve çocuklarla özel olarak ilgilendi.

Yurttaşın; sorun, ihtiyaç, talep, beklenti ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Yılmaz, istişarenin önemine vurgu yaptı. Güçlü iletişim bağlarıyla yaşanan tüm sorunların kolaylıkla çözülebileceğine işaret eden Yılmaz, yurttaşın belediye yönetimine olan güvenini artırarak, yerel yönetim ile yurttaşlar arasında daha güçlü bir diyalog oluşturacaklarını ifade etti. Başkan Umut Yılmaz, misafirperverlikleri dolayısıyla Seyrantepe sakinlerine teşekkür etti.

Yurttaş, sorun, ihtiyaç, talep, beklenti ve önerilerini dikkate alarak çözüm odaklı yaklaşım ortaya koyan Başkan Umut Yılmaz'a olan güvenini dile getirdi. - GAZİANTEP