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Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; 'Antalya Mobil' - Son Dakika

Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; 'Antalya Mobil'

05.12.2021 11:24
Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; 'Antalya Mobil'

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Antalya Mobil" uygulaması Antalyalıların hayatını kolaylaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Antalya Mobil" uygulaması Antalyalıların hayatını kolaylaştırıyor. Uygulamayla ulaşım, etkinlikler, gezi ve şehir rehberi, nöbetçi eczaneler ve en yakın taksi durağı gibi 20 bin noktaya ulaşmak mümkün.

Her yıl ağırladığı yerli ve yabancı misafirler ile dünyanın gözdesi olan Antalya, artık cebinize sığacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Antalya Mobil" uygulamasıyla hayat kolaylaşıyor. Ücretsiz indirilen uygulamayla vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan haberler, etkinlikler, ulaşım ve duyuruları görebildiği gibi borç sorgulama, borç ödeme, satın alma takibi gibi işlemler yapılabiliyor.

20 bin noktaya ulaşılabiliyor

'Antalya Mobil' uygulamasında yer alan şehir rehberi ve gezi rehberinde 20 bin noktaya ulaşılabiliyor. Şehir rehberinde alışveriş merkezi, cami, dinlenme tesisleri, hastane, konser salonları, parklar, müze, otopark gibi 102 farklı kategoriye erişmek mümkün. Gezi rehberiyle ise Antalya'da bulunan şelaleler, müze, mağara, parklar, antik kentler, kanyonlar, tarihi yerler, akarsular, tatil beldeleri, kale ve hanların nerede ve bulunduğunuz noktadan kaç kilometre uzaklıkta olduğuna ulaşılabiliyor.

Hayatı kolaylaştıran uygulama

Uygulamada yer alan nöbetçi eczane, hava durumu, e-belediye, en yakın taksi durakları, hal fiyatları, yardım-iletişim gibi hizmetler ile vatandaşın hayatı kolaylaşıyor. Vatandaşlar, şikayet, öneri ve taleplerin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ileterek, takibini 'Antalya Mobil' uygulamasından yapabilecek.

Önemli bir çalışma

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Antalya Mobil' uygulamasının önemine dikkat çekti. Başkan Muhittin Böcek, "Antalya hakkında öğrenmek istediğimiz her şey bu uygulamada yer alıyor. Antalya'ya gelen bir misafirimiz gitmek isteğini turistik ve tarihi mekanları, alışveriş merkezlerini, konser alanlarını, kentteki etkinlikleri kolaylıkla öğrenebilecek. Vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak" dedi. - ANTALYA

Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; 'Antalya Mobil'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Taksi, Borç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; 'Antalya Mobil' - Son Dakika


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