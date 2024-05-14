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Vatandaşlar telefon alırken en çok RAM ve depolama alanını göz önünde bulunduruyor

Cep telefonu alışverişi yapan vatandaşlar cihazın tamir masrafının düşük olmasına önem veriyor

Telefoncu Yiğit Aytekin:

"Kimisi için para, kimisi için de özellik öncelik"

"İnsanlar telefonlarda en çok RAM ve hafızaya dikkat ediyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, cep telefonu alan vatandaşların pek çok donanımsal özellik arasından en çok RAM ve depolama alanı ile cihazın muhtemel arıza ya da hasar durumlarına karşı tamir maliyetlerini göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonlarının özellikleri de çeşitleniyor. Bu çerçevede, artık her telefon farklı kesimlerdeki vatandaşlara hitap etmeye başlarken, müşterilerin talepleri de farklılaşıyor. Vatandaşların kimisi cep telefonlarını sadece gündelik ihtiyaçları için seçerken, kimisi de oyun veya iş için kullanacağı için ona uygun özelliklerde cihazlar arıyor. 'İyi olsun, ucuz olsun' düşüncesiyle telefon alan vatandaşlar cihazların muhtemel arıza ya da hasar durumlarında meydana gelecek tamir maliyetini de göz önünde bulundururken, yüksek maliyetli olduğu bilinen Amoled ekranlar yerine TFT ya da IPS ekranların da tercih edildiği gözlemleniyor. Müşterilerinin en çok RAM ve depolama alanına dikkat ettiği bilgisini paylaşan telefoncu esnafı ise, bazı vatandaşların fiyata ya da özelliğe değil belli bir markaya odaklandıklarını ifade ediyor.

"Kimisi için para, kimisi için de özellik öncelik"

Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, her vatandaşın telefonlarını belli başlı amaçlar doğrultusunda kullandığını belirtti. Müşterilerin alışverişlerini de bu istekleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini dile getiren Aytekin, "Kimisi telefonunu iş için kullanıyor, kimi ders, kimisi oyun oynamak ve kimisi de günlük normal ihtiyaçları için kullanıyor. Yani herkes bu ihtiyaçlar doğrultusunda telefon alıyor. Oyun oynayacak kişiler cihazlarının RAM ve işlemcisine dikkat ediyor. İş için kullanacak kişiler, emlakçılık ve galericilik gibi fotoğrafla alakalı bir ihtiyaçları varsa kamerasına dikkat ederler. ya da çok hafızaya ihtiyacı olanlar bunu göz önünde bulundurur. Katlanır telefonlar bence normal standartlarda cihazı düşürenler için çok uygun değildir. Böyle çok temiz ve titiz kullanan kişiler için uygundur. Çünkü katlanan telefonlar normallerine göre biraz daha nazik ve dayanıksız oluyorlar. Aynı zamanda katlanır telefonlarda masraflar fazla oluyor. Normal ekranları neredeyse telefonun yarı fiyatını bulabiliyor. Bu tüketiciden tüketiciye fark ediyor ama insanlarda genelde şu tabir vardır, iyi olsun ucuz olsun. Ama tabii ki kimisi için para, kimisi için de özellik öncelik.

"İnsanlar telefonlarda en çok RAM ve hafızaya dikkat ediyor"

Telefonlarda kullanılan ekran teknolojilerinin de maliyetleri nedeniyle vatandaşların tercihlerini etkilediğinden bahseden Aytekin, konuşmasının devamında şu sözleri kaydetti:

"Bu cihazlar en çok ekranları nedeniyle tamire gelirler. Amoled ekranlı telefonların ekranları daha pahalıdır çünkü kalitesi daha iyidir. TFT ya da IPS ekran fiyatları daha ucuzdur. Çünkü ekran kalitesi Amoled ekrana göre daha düşüktür. Tabii bu ekranları arayan müşteriler de oluyor. Çok ekran kıran müşteriler daha ucuz ekranlı telefonları tercih ediyorlar. Ancak genel olarak ele alacak olursak insanlar telefonlarda en çok RAM ve hafızaya dikkat ediyor. Bu ikisi iyi olduğu takdirde telefonun kamerasına ve görünüşüne çok fazla aldırış etmiyorlar. Bazı markaların kemik kullanıcıları var mesela, onlar da başka telefon kullanmıyorlar. Artık telefonun özelliğine değil markasına bakanlar da var. Şu anda orta segment bir telefon da ortalama 8 bin 12 bin lira arasında değişiklik gösteriyor."