"Vatandaşlarımızla iletişimimizi daima karşılıklı güven ve saygı üzerine kuracağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Vatandaşlarımızla iletişimimizi daima karşılıklı güven ve saygı üzerine kuracağız"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
"Vatandaşlarımızla iletişimimizi daima karşılıklı güven ve saygı üzerine kuracağız"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, şehit olan Polis Memuru Kubilay Karaman’ın ailesini ziyaret etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, şehit olan Polis Memuru Kubilay Karaman'ın ailesini ziyaret etti. Ayrıca göreve başlaması münasebetiyle bir mesaj paylaşan Ay, "Tarihi, kültürü, vatan ve millet sevgisiyle ülkemizin müstesna şehirlerinden biri olan Erzurum'da görev yapmanın sorumluluğunu ve onurunu taşıyorum" dedi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve eşi Saliha Serap Ay, görev başında şehit olan Polis Memuru Kubilay Karaman'ın ailesini ziyaret etti. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Ay ve eşi Saliha Serap Ay, aziz vatanımızın huzur ve güvenliği uğruna görev başında şehit olan Polis Memuru Kubilay Karaman'ın kıymetli ailesini ziyaret etti. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

"Erzurum'un huzuru, bizim görev anlayışımızın temelidir"

İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, ayrıca göreve başlama vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Tarihi, kültürü, vatan ve millet sevgisiyle Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri olan Erzurum'da görev yapmanın sorumluluğunu ve onurunu taşıdığını ifade ederek, " "Görev süremiz boyunca temel önceliğimiz; Erzurum'un huzur ve güvenliğinin daha da güçlendirilmesi, vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği bir şehir ortamının tesis edilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti anlayışıyla yürütülmesi olacaktır. Bu anlayışla; hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı, adalet ve hakkaniyet duygusunu esas alarak, teşkilatımızın tüm mensuplarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Suç ve suçluyla mücadelede kararlı olurken, vatandaşlarımızla iletişimimizi daima karşılıklı güven ve saygı üzerine kuracağız. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kıymetli Erzurum halkımızla iş birliği içerisinde hareket ederek şehrimizin huzuruna katkı sunmayı hedefliyoruz. Erzurum'un huzuru, bizim görev anlayışımızın temelidir. Bu doğrultuda gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin görevimizin gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Bu vesileyle, görevimizin Erzurum'umuza ve Aziz Türk Polis Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor; ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Mahmut AyGüvenlikKaramanErzurumPolisYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
11:26
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı İstenen rakama bakın
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın
11:25
Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:40:15. #.0.3#
SON DAKİKA: "Vatandaşlarımızla iletişimimizi daima karşılıklı güven ve saygı üzerine kuracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei