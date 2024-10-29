Veliköy\'de Cumhuriyet Coşkusu Devam Ediyor

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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de 2000 yılında kapanan köy okulu, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun adresi olmaya devam ediyor. Okulun kapanmasının ardından köyde yaşayanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı okul bahçesinde kutlama geleneğini sürdürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de, 2000 yılında kapanan köy okulu, Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı bir alan olmaya devam ediyor. Köydeki okulun kapanmasının ardından öğrenciler başka köylere taşınmak zorunda kaldı ancak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, köy halkının azmi sayesinde her yıl okul bahçesinde sürdürülüyor.

29 Ekim sabahı, köyün yaşlıları ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle okul bahçesine doğru yürüyüş yaparak bir araya geldi. Coşkulu kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, köy büyükleri tarafından Cumhuriyet'in önemi ve Atatürk'ün bıraktığı miras üzerine konuşmalar yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da duygulu anlar yaşandı; yaşlılar, ellerindeki bayrak ve posterlerle gençlere örnek olmaya devam etti.

Kutlamaların sonunda, davul ve zurna eşliğinde geleneksel horon oynanarak Cumhuriyet coşkusu doruğa ulaştı. Köy halkı, yıllardır süregelen bu kutlamanın köyde birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdiğini ifade ediyor. Veliköy sakinleri, Cumhuriyet'in kuruluşuna sahip çıkmayı gelecek nesillere bırakacakları en değerli miras olarak görüyor. - ARTVİN