Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım - Son Dakika

Haliliye Belediyesi 2021 yılı emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu ve ödemelerin online olarak kolay bir şekilde ödenebileceğini duyurdu.

2021 yılı emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinde 30 Kasım'ın son gün olduğunu hatırlatan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi, vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödemelerin yapılması konusunda bilgilendirmede bulundu. Mükellefler, cezalı duruma düşmemek için 30 Kasım'a kadar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki veznelerden, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi altındaki vezneden, Haliliye Tapu Müdürlüğü binasındaki vezneden, Sırrın Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasındaki vezneden, Göbeklitepe Ticaret Merkezi içerisinde bulunan veznelerden veya Ahmet Bahçıvan İş Merkezi altındaki vezneden ödemelerini yapabilir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirleri Biriminden yapılan açıklamada ise Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki veznelerin, Göbeklitepe Ticaret Merkezi içerisinde bulunan veznelerin ve Sırrın Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasındaki veznenin cumartesi ve pazar günü de hizmet vereceği kaydedildi.

Online ödeme kolaylığı

İnternetten ödeme yapmak isteyen mükelleflerin ise "https://www.haliliye.bel.tr" adresinden Kimlik Numarası ile tahsilat bölümünden gerçekleştirebilecekleri belirtildi. - ŞANLIURFA