Domates Üreticileri Zorluk İçinde

Yerel

Verimli topraklarda domates krizi: Domates tarlada kaldı

Üretici Karaman: "Firmalar sırf malı almayalım diye bir tır malda 6-8 ton fire yazıyor"

BALIKESİR - Balıkesir'in verimli toprakları olarak bilinen Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde domates üreticileri mallarını satamamaktan şikayetçi. Firmaların domatesi almamak için bahaneler uydurduğunu söyleyen üreticiler, dönümde 25 bin TL civarında zarar ettiklerini ifade ettiler.

Sındırgı ilçesinde domates eken üreticiler ürünlerini adeta tarlada bıraktı. Domatesten bu yıl bu yıl para kazanamadıklarını aksine zarar ettiklerini ifade eden üreticiler sorunlarının çözülmesini bekliyor. Karagür Mahallesi sakini Çiftçi Ergün Karaman, "65 - 70 dönüm her sene mahsul ekiyorum. Bu sene böyle bir rezillik görmedim abi. Malları alan yok satan yok. 1300 liraya (ton) bu domatesi satıyoruz. 75 - 80 kuruşa bu malı toplatıyorum. Bana ne kalıyor. 25 milyar lira zararım var dönümde. Ben bunu 1200 liraya satıyorum. Alan yok. Millet yola döküyor, ne yapsın? Fabrikaya mal yolluyorum yüzde 20 yüzde 30 fire yazıyor. 1 tır malda 6 ton, 8 ton fire yazıyor bana. Açık açık diyor ki almayacağım malı, getirme bana diyor" dedi.

Sözlerini sürdüren Karaman, "Motorumu, katırımı neyim varsa satacağım borcumu ödeyeceğim. O da varsa. Yoksa neyi satayım kendimi mi satayım abi. Topladığım domates yol parasını ödemiyor. Dönümde 6 bin lira yol parası tutuyor. Bunun için kaç ton domates satmam lazım siz hesap edin. Ondan sonra çiftçi isyan etti mi etti diyorlar. Ne yapalım dökelim mi? Yola döküyoruz, ceza yazıyorlar. Neymiş? Protesto ediyormuşuz. Ne kışkırtması abi yazık günah. 25-30 dönüm malım kaldı tarlada amele bulamıyorum. Kamyon yok, motor yok nereye koyacağım bu malı. Alan yok satan yok. Adam yüzde 30 fire yazıyor" diye konuştu.

(BD-İHS-SO-E)