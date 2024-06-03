Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan'dan Kurbanlık Seçimi İle İlgili Uyarılar - Son Dakika
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Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan'dan Kurbanlık Seçimi İle İlgili Uyarılar

Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan\'dan Kurbanlık Seçimi İle İlgili Uyarılar

Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak vatandaşları uyardı. Erdoğan, hareketli, besili, gözleri canlı bakan hayvanların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, kurbanlıkların veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olmasının önemli olduğunu vurguladı. Hayvanın fiziki görünümünde normal dışı bir durum olmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, kulağında küpe olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, hastalık riskini azaltmak için hayvanın kesim yerinde veteriner hekimlere başvurulabileceğini belirtti.

03.06.2024 09:38
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Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak vatandaşları uyardı.

Erdoğan, kurban alacaklara ve keseceklere önemli uyarılarda bulundu. Hareketsiz ya da tepki vermeyen kurbanlıklar yerine; hareketli, besili, gözleri canlı bakan hayvanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Kurbanlıklar; veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış, hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmelidir" dedi.

Hayvanın fiziki görünümünde normal dışı bir şey olmaması gerektiğini vurgulayan Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan, "Kurbanlık olarak seçilen hayvanın özellikle kulağında küpe olup olmadığına dikkat edilmeli. Sağlıklı bir hayvanın tüy yapısı çok parlaktır. Besisi yerindedir. Hayvanın fiziki görünüşü normal olmalı, vücudunda yara, şişlik, dem bulunmamalı, yuvarlak hatlı olmalıdır. Hastalık daha ziyade zayıf hayvanlarda görülür. Vatandaşlar, hayvanın hasta olabileceğini düşündüğü zaman gerek bize gerekse kesim yerlerinde görev yapacak ilçe tarım müdürlüğünün veteriner hekimlerine müracaat edebilirler. Hayvanın hasta olup olmadığını kontrol ettirebilirler. Özellikle kır danalarını ve alaca danaları satın alınırken iki yaşından büyük olmalarına dikkat edilmelidir. Satıcılar bazen bu konuda kurnazlık yapıp iki yaşından küçük danaları satabiliyor. Bir diğer önemli unsur da dişi hayvanlarda görülen gebeliktir. Dişi hayvan satın alırken hayvanın gebe olmadığına dair raporunun olması gerekiyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan'dan Kurbanlık Seçimi İle İlgili Uyarılar - Son Dakika

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