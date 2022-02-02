Üye Girişi
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak hayvanları takip ediyor - Son Dakika

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak hayvanları takip ediyor

02.02.2022 10:53
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak hayvanları takip ediyor

Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları artan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını 7/24 takip ediyorBelediye ekipleri tarafından şehir genelinde kedi ve köpekler için belirlenen bölgelere mama bırakıldı.

Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları artan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını 7/24 takip ediyor

Belediye ekipleri tarafından şehir genelinde kedi ve köpekler için belirlenen bölgelere mama bırakıldı. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bırakılan mamalar soğukta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için adeta can oldu. Ekipler tarafından şehrin dört bir yanında sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara ve yem ve mamalar ile su kapları bırakıldı.

"Vatandaşlarımız bu kış günlerinde can olabilirler"

Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Ekiplerimiz, tüylü dostlarımızın açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları için sokaklardaki belli noktalara yem ve mama bırakıyor. Sokak hayvanlarımızın bu zorlu hava şartlarında aç ve susuz kalmasına seyirci kalamayız. Şehir merkezinde olduğu gibi şehir merkezimiz dışında da sevimli dostlarımızın yanındayız. Bu konuda vatandaşlarımız da özellikle bugünlerde gerekli duyarlılığı göstermeye devam etmeli. Vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap mama ve su bırakarak patili dostlarımıza bu kış günlerinde can olabilirler" şeklinde açıklama yaptı. - BİLECİK

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak hayvanları takip ediyor
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak hayvanları takip ediyor

YORUMLAR
500

Bilecik, kedi, kar, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak hayvanları takip ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak hayvanları takip ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement