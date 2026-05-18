Veysel Batuhan Bay: 41 Altın Madalya ile Rekor
18.05.2026 10:37
Milli sporcu Veysel Batuhan Bay, atlı okçulukta Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etti.

Milli sporcu Veysel Batuhan Bay, 10 yıllık kariyerine son 6 yılda 41 altın madalya sığdırdı. Fransa Çin, Rusya, Pakistan, İsveç, Macaristan, İsviçre, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerde katıldığı uluslararası şampiyonlukları ve takım başarılarına olan katkılarıyla Bay, atlı okçuluk branşında Türkiye adına rekor başarılara imza attı.

Elazığlı sporcu Veysel Batuhan Bay, atlı okçuluk branşında 10 yıllık profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği uluslararası derecelerle dikkat çekiyor. Bugüne kadar katıldığı farklı şampiyonalarda toplam 41 altın ve 21 gümüş madalya kazanan Bay, Türkiye'yi dünyanın pek çok farklı noktasında kürsüye taşıdı. Geleneksel spor dallarında Türkiye'nin uluslararası alandaki yüksek madalya sayısına sahip sporcular arasında yer alan Veysel Batuhan Bay, son beş yıldır kesintisiz olarak milli takım as kadrosunda yer alıyor. Kariyerini hem sporcu hem de antrenör olarak sürdüren Bay, elde ettiği bu derecelerin yanı sıra yeni sporcuların yetiştirilmesi noktasında da teknik çalışmalarına devam etiğini kaydetti.

Yaklaşık 10 yıldır atlı okçuluk branşında profesyonel sporcu olarak yer aldığını ifade eden Veysel Batuhan Bay, " Son 5 sezondur milli takım as kadrosunda yer almanın gururunu yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde, hamdolsun yeniden as kadroya dahil olarak mukaddes Türk bayrağımızı uluslararası müsabakalarda dalgalandırma şansını bir kez daha elde ettim. Bu benim için gerçekten büyük bir şükür sebebi çünkü bizim branşımız, takım arkadaşımızın at olduğu, muhteviyatında Türk sanatını, kültürünü ve tarihini barındıran çok özel bir sahadır. Çok fazla parametrenin bulunduğu böyle bir branşta kesintisiz olarak milli takım as kadrosunda devam edebilmenin mutluluğu gerçekten tarif edilemez. Tabi buradan benim ilk dönemlerimde bu sporu öğrenmeme vesile olan üstadlarım Erdem Özdemir ve Bican Aydın'ı da saygıyla selamlıyorum. İnşallah geçtiğimiz sezon Pakistan'daki birinciliğimiz, İsviçre'deki başarılarımız ve Çin'deki dünya üçüncülüğümüz gibi, önümüzdeki müsabakalarda da bayrağımızı zirveye taşımak için en iyi şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Bugüne kadar katıldığı farklı şampiyonalarda toplam 41 altın ve 21 gümüş madalya kazanan Bay, "Sabırla çalıştıkça fedakarca gayret ettikçe gerçekten başarılar ardı ardına geliyor diyen sorucumuz, kariyerim boyunca Fransa'da takımlar Avrupa şampiyonluğu, Moskova'da Asya Şampiyonluğu ve bireysel olarak pek çok derece elde ederek şahsıma 41 altın ile 21 gümüş 11 bronz madalya nasip oldu. Hedefim, ülkemi uzun yıllar daha bu branşta temsil ederken bir yandan da kulübümüzde yetişen minik ve yıldız sporculara bu somut olmayan kültürel mirası aktarmaktır. Bizim sporumuzda 'atmak hüner, vurmak kader' anlayışı hakimdir. Pek çok faktörün birleştiği bu meydanda bizler elimizden gelen tüm gayreti gösterip tevekkül ederek mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah daha büyük başarılar kazanma şiarıyla çalışacağız. Bu kadim geleneği geleceğe taşımaya devam edeceğiz Kurdun yüzü mübarek, Türk'ün yüzü bayraktır" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

