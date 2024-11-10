Vezirköprü'de Atatürk'ün Vefatının 86. Yıldönümü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Vezirköprü'de Atatürk'ün Vefatının 86. Yıldönümü Anma Programı Düzenlendi

Vezirköprü\'de Atatürk\'ün Vefatının 86. Yıldönümü Anma Programı Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, etkinlikler kapsamında şiirler okundu ve ödüller dağıtıldı.

10.11.2024 17:10  Güncelleme: 17:18
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Mustafa Tunç İlk ve Ortaokulu tarafından anma programı düzenlendi. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşan Okul Müdürü Şükrü Demir, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden tam 86 yıl geçti. O kısacık hayatında bir ulusun kötü talihini yenmesini sağladı ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bırakarak bu dünyadan göçtü. Bize kurduğu, bizim de yükseltmek zorunda olduğumuz pırıl pırıl Cumhuriyeti ve ilkeleri bırakarak göçen Ata'mızı minnetle yad ediyor, onun anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Programda 'Bir Devrin Hikayesi' adlı gölge gösterisi sergilenirken, öğretmen ve öğrenciler hazırlamış oldukları şiir ve müzik dinletilerini sundular. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında ilçe bazında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile program sona erdi. Programa İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Gövce, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Toptaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü'de Atatürk'ün Vefatının 86. Yıldönümü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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