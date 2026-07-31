Vezirköprü\'de CHP\'den YENİ Parti\'ye Geçiş Yürüyüşü

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı'ndan ayrılan partililer, Özgür Özel ve Atatürk posterleriyle yürüyüş yaparak YENİ Parti ilçe binası önünde toplandı. YENİ Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale, iktidar hedefinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bu karar bir kopuş değil, bir yürüyüştür" dedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı üyeleri partilerinden ayrılarak YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu. Partililer, ilçe binasındaki Özgür Özel posterini ve büyük boy Atatürk portresini yanlarına alarak sloganlar eşliğinde ilçe merkezinde yürüdü. Yürüyüşün ardından grup, YENİ Parti için kiralanan ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı.

CHP'den ayrılmadan önce konuşan Nazım Kale, iktidar hedeflerinden geri adım atmayacaklarını belirterek, önlerine engel koymak isteyenlerin başarılı olamayacağını söyledi. Kale, parti binasından ayrılırken yalnızca Özgür Özel'in ve Atatürk'ün fotoğraflarını alacaklarını dile getirdi. CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçen ve Vezirköprü Yeni Parti İlçe Başkanı olarak atanan Nazım Kale, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yıllarca mücadele verdiğimiz alın teri döktüğümüz CHP'nin iktidar yürüyüşünü engelleme çabalarına son olarak butlan kararı eklenmiştir. Bu karara payanda olan ekip şu anda CHP'nin başındadır. Butlan kararı ile partiyi bölmek ve AKP'nin iktidarını sağlamlaştırmak amacını taşıyan bu kararı tanımadık, tanımıyoruz. 'Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız' diye yola çıkan ve milyonları arkasına alıp halkın yoğun talebine öncülük eden Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in milletin yarıda bırakılmak istenen iktidar yürüyüşünü tamamlamak için YENİ Parti'de devam etme kararı almış bulunuyoruz.

Bu karar bir kopuş değil bir yürüyüştür. Atatürk'ün mirasına, Misakımilli sınırlarımıza ve Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine bağlılığını koruyan herkesi YENİ Parti'mizin çatısı altında Türkiye ittifakına davet ediyorum. Refahın adaletle paylaşıldığı, özgürlüğün ve demokrasinin güvence altında olduğu bir Türkiye istiyorum. Ülkemizde üstünlerin hukuku değil, hukukun üstün olduğu, TÜİK kullanılarak emekçinin, emeklinin, çiftçinin, dar gelirlinin kandırılmadığı bir düzen sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. AK Parti'nin kara düzenine, sömürü ve talanına son verene ve iktidar olana kadar mücadelemiz sürecektir."