Vezirköprü\'de Çocuk İstismarıyla Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

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Samsun'un Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "İstismarla mücadelede kararlığımız, konuya yaklaşımımız ve hassasiyetimiz ortadadır. Bu konuda tam destekle ilgili kolluk kuvvetlerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Vezirköprü içesinde çocuk istismarını önlemek için okullarda hassasiyeti arttırmak amacıyla okul müdürleri ve okul psikolojik danışmanlarına yönelik vaka analiz çalıştayı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda çalıştay öncesi, okul müdürleri ve okul rehberlik öğretmenleri bir araya geldi. İhmal, istismar ve intihar vaka senaryoları karşısında ne tür yollar izlenmesi konusunda, oluşturulan gruplar tarafından sunum hazırlığı yaptı.

"İvedilikle bildirmenizi rica ediyoruz"

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinasyonunda, Vezirköprü Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından, çocuk istismarları konusunda okul müdürleri ve okul psikolojik danışmanlarına yönelik vaka analizi çalıştayı gerçekleştirildi. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan Kaymakam Özgür Kaya, "Vezirköprü'de göreve geldiğimiz ilk günden beri, aynı hedef doğrultusundayız. İstismarla mücadelede kararlığımız, konuya yaklaşımımız ve hassasiyetimiz ortadadır. Bu konuda tam destekle ilgili kolluk kuvvetlerimizin her zaman yanındayız. Sizler de bu tip bir vakayla karşılaşırsanız ilgili kolluk kuvvetlerine ivedilikle bildirmenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Hazım İşbilen, "İstismarla mücadele etmek ve bu kapsamda bir farkındalık oluşturarak okul müdürlerimizi ve okul rehberlik öğretmenlerimizi bilinçlendirmek için bu çalıştayı düzenledik" dedi.

Çalıştayda, Vezirköprü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Buğra Kaan Özzorlu sunumunda, ihmal/istismarla ilgili sıkça sorulan sorulara ve psikososyal destek çalışmalarının okullardaki izlenmesi gereken süreçlere yer verdi.

Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Halil İbrahim Taşdöven, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli J.Ast. Kd.Çvş. Muzaffer Tekiş, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Çiğdem Kurnaz ve Vezirköprü Adliyesi'nde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Özge Baran Bakır istismar konularının bildirilmesi konusunda katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Programın son bölümünde ise Başsavcı Emre Kaya, çocuk istismarının önlemesi için nelerin yapılmasına yönelik soru-cevap şeklinde katılımcılarla bilgi alışverişi yaptı. - SAMSUN