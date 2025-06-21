Vezirköprü\'de Çocuklar İçin Unutulmaz Şenlik

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Büyükşehir'in Işığı İlçelerimizde Parlıyor" etkinlikleri kapsamında Vezirköprü'de çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte minikler, birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu dolu bir gün geçirdi. Oyun alanları, animasyon gösterileri, yüz boyama, balon şişirme, köpük (bubble) gösterileri ve ikramlarla şenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de doyasıya keyif aldı. Etkinlik alanını ziyaret eden Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve diğer protokol üyeleri, çocuklarla bir araya gelerek şenliğin coşkusuna ortak oldular. Gün boyu süren etkinliklerle yaz tatiline enerjik bir başlangıç yapan çocuklar, yıl boyunca biriken okul stresini geride bırakma fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan tüm çocuklara okuma ve boyama kitapları da hediye edilerek hem eğlence hem de eğitici bir deneyim sunuldu. - SAMSUN