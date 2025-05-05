Vezirköprü'de Kültür Gezisi - Son Dakika
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Vezirköprü'de Kültür Gezisi

Vezirköprü\'de Kültür Gezisi

Altı Nokta Körler Derneği, Vezirköprü'de tarihi yapıları gezip kültürel bilgi edindi.

05.05.2025 14:55
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Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, Vezirköprü ilçesine düzenledikleri kültür gezisi ile tarihi dokuyu rehber eşliğinde gezerek hem bilgi edindi hem de keyifli bir gün geçirdi.

Samsun'un kültürel zenginliğiyle öne çıkan Vezirköprü ilçesinde gerçekleşen gezide, dernek üyeleri rehber Bünyamin Kıvrak eşliğinde ilçedeki tarihi yapıları tek tek gezerek, ilçenin kültürel geçmişi hakkında bilgi aldı. Görme engelli bireyler, rehber anlatımıyla birlikte tarihi yapıları adeta zihinlerinde canlandırarak kültürel bir yolculuğa çıktı. Gezinin sonunda hem dinlenme hem de dayanışma imkanı bulan katılımcılar, verimli bir kültür gezisini tamamlamış oldu.

Gezi sonrası açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, "Yapılan her gezi insanların ufkunu açar, hayat bakış açılarını değiştirir. Bundan sonraki süreçte kültür ağırlıklı etkinlik ve gezilerimiz artarak devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü'de Kültür Gezisi - Son Dakika

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