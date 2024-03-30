Vezirköprü'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Vezirköprü'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Vezirköprü\'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya gelindi. Toplantıda, Vezirköprü'de yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve vatandaşların talep ve şikayetleri ele alındı. Kaymakam Özgür Kaya, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini belirtti.

30.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:11
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurum amirleri, muhtarlar ve muhtar adaylarının katıldığı toplantıda vatandaşların talep ve şikayetleri masaya yatırıldı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya başkanlığında Vezirköprü Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen muhtarlar toplantısında Vezirköprü'de ve mahallelerinde planlanan ve program dahilinde yürütülmekte olan çalışmaların değerlendirilmesi, mahalle muhtarları ve kurum amirlerinin karşılıklı istişareleri ile gündemdeki konular ele alındı. Vatandaşların talep ve şikayetlerinin görüşüldüğü toplantıda Kaymakam Özgür Kaya tarafından müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda yetkililere gerekli talimatlar verildi. Kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini vurgulayan Kaymakam Kaya, ilçedeki eğitim, sulama, ulaştırma, sosyal, kültür, spor, sağlık ve diğer alanlardaki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Kaya, "Muhtarlarımızla sürekli istişare içerisinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza şeffaf ve hızlı bir şekilde hizmet ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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