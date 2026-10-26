Vezirköprü\'de muhtarlar ve protokolün toplantısında mahalle ihtiyaçları görüşüldü

Vezirköprü'de muhtarlar ve protokolün toplantısında mahalle ihtiyaçları görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar ve ilçe protokolü, mahalle ihtiyaçları ile vatandaş taleplerini görüşmek üzere bir araya geldi. Kaymakam Bayram Yıldız muhtarların rolüne dikkat çekerken, Belediye Başkanı Murat Gül hizmette iş birliğinin süreceğini belirtti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri görüşüldü.
İlçedeki muhtarlar ve ilçe protokolü bir araya gelerek mahallelerin sorunları, vatandaşların talepleri ve kurumlar arasındaki iş birliği üzerine istişarelerde bulundu. Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, yaptığı konuşmada muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. İlçede kaymakamlık, belediye, kamu kurumları ve muhtarlar arasında güçlü bir birlik ve beraberlik bulunduğunu ifade eden Kaymakam Yıldız, bu uyumun artarak devam etmesini temenni etti.
Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül ise muhtarlarla bugüne kadar uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek vatandaşlara hizmet noktasında iş birliğinin devam edeceğini söyledi.
Konuşmaların ardından muhtarlar ve protokol üyeleri, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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