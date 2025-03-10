Vezirköprü'deki Pansiyonlu Okullardan Sokak Hayvanlarına Yardım - Son Dakika
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Vezirköprü'deki Pansiyonlu Okullardan Sokak Hayvanlarına Yardım

Vezirköprü\'deki Pansiyonlu Okullardan Sokak Hayvanlarına Yardım

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde toplanan yemek artıkları, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevi'ndeki hayvanlara ulaştırılacak. İlgili anlaşma, Vezirköprü Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalandı.

10.03.2025 14:09  Güncelleme: 14:11
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Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları toplanarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevi'ndeki hayvanlara götürülecek.

Vezirköprü Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün imzalanan anlaşmaya göre ilçedeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları toplanıp Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevi'ndeki hayvanlara ulaştırılacak.

Vezirköprü Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Av. Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ulaşır ve Veteriner Hekim Onur Aydın katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü'deki Pansiyonlu Okullardan Sokak Hayvanlarına Yardım - Son Dakika

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