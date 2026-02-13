Vezirköprü Diş Sağlığı Merkezi\'nde Yeni Başhekim

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hizmet veren Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekimlik görevine Diş Hekimi Talha Turan atandı.

Merkezde bir süredir başhekimlik görevini sürdüren Fuat Kaplan'ın sözleşmesinin sona ermesiyle yapılan atama sonucunda görevi devralan Talha Turan'ın, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi adına çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunu olan Talha Turan'ın, yaklaşık 3 yıldır aynı merkezde diş hekimi olarak görev yaptığı ve aslen Vezirköprülü olduğu öğrenildi. - SAMSUN