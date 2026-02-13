Vezirköprü Diş Sağlığı Merkezi'nde Yeni Başhekim - Son Dakika
Vezirköprü Diş Sağlığı Merkezi'nde Yeni Başhekim

13.02.2026 19:49
Diş Hekimi Talha Turan, Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yeni başhekimi olarak atandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hizmet veren Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekimlik görevine Diş Hekimi Talha Turan atandı.

Merkezde bir süredir başhekimlik görevini sürdüren Fuat Kaplan'ın sözleşmesinin sona ermesiyle yapılan atama sonucunda görevi devralan Talha Turan'ın, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi adına çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunu olan Talha Turan'ın, yaklaşık 3 yıldır aynı merkezde diş hekimi olarak görev yaptığı ve aslen Vezirköprülü olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

