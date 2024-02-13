Vezirköprü'deki Özel Eğitim Merkezleri Kaymakam Kaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vezirköprü'deki Özel Eğitim Merkezleri Kaymakam Kaya'yı Ziyaret Etti

Vezirköprü\'deki Özel Eğitim Merkezleri Kaymakam Kaya\'yı Ziyaret Etti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel eğitim rehabilitasyon merkezleri yöneticileri, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti. Merkezlerin yaşadığı sorunları anlatan yöneticiler, destek istedi. Kaymakam Kaya ise özel eğitim merkezlerinin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

13.02.2024 17:44  Güncelleme: 17:45
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Samsun'un Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "İlçemizde hizmet veren özel eğitim merkezleri zor, zahmetli bir o kadar da kutsal bir görev icra ediyorlar" dedi.

Vezirköprü'de faaliyet gösteren Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri yöneticileri Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret ettiler. Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri yaşadıkları genel sorunlarını ilçe kaymakamı Kaya'ya anlattılar. Rapor aşamasında ve sahada yaşadıkları sorunların giderilmesi, konularında Kaymakam Özgür Kaya'dan destek istediler.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya yaptığı açıklamada, "Devletimizin sosyal devlet olması gereklilikleri içinde kurulan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bütün katmanlar tarafından önemsenmesi gereken kurumlarımızdır. Vezirköprü'de hizmet veren özel eğitim merkezleri zor, zahmetli bir o kadar da kutsal bir görev icra ediyorlar. 80-90 kilometre uzaklıkta kırsal mahallelerden özel çocuklarımızı alıp, onlara eğitim veriyorlar, rehabilite ediyorlar. Kamu adına sizleri bu yaptığınız özverili çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü'deki Özel Eğitim Merkezleri Kaymakam Kaya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika


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