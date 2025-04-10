Volkan Konak'ın İsmi Beylikdüzü'nde Yaşatılacak

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Meclisi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın isminin ilçede yaşatılması amacıyla Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi'nin adını, "Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Volkan Konak Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi" olarak değiştirme kararı aldı.

Beylikdüzü Belediye Meclisi nisan ayı meclis toplantısında, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi'nin isminin, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Volkan Konak Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Karar sonrası konuşan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, "Volkan Konak'ın isminin yaşatılması seçilmiş Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın bir gönül borcuydu ve bizlerden bir ricasıydı. Volkan Konak bu ülkenin yetiştirdiği nadir ve vatansever sanatçılardan biriydi. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum ve sayın başkanımız adına hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.