Vosvos tutkunlarından 23 Nisan konvoyu - Son Dakika

Eskişehirli Vosvos tutkunları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları neşelendirmek için konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir araya geldi. Konvoy oluşturan 35 araç Türk bayrakları, renkli balonlar ve ışıklarla süslenerek yola çıktı. Çocukları mutlu etmek için gaza basan Vosvos tutkunları, Batıkent Mahallesi'nden başlayıp kentin kalabalık caddelerini gezerek İsmet İnönü Caddesi'nde konvoyu sonlandırdı. Konvoy esnasında güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlar Vosvoslara büyük ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR