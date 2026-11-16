Vulcan roketi 40 Amazon uydusunu yörüngeye taşıyamadı, ULA ilk kez tam başarısız oldu - Son Dakika
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Vulcan roketi 40 Amazon uydusunu yörüngeye taşıyamadı, ULA ilk kez tam başarısız oldu

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Vulcan roketi 40 Amazon uydusunu yörüngeye taşıyamadı, ULA ilk kez tam başarısız oldu
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ULA'nın Vulcan roketi, Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra arıza yaşadı. Amazon'un Leo internet ağına ait 40 uydu yörüngeye ulaştırılamazken, bu ULA'nın 2006'daki kuruluşundan beri ilk tam görev başarısızlığı oldu.

United Launch Alliance'a (ULA) ait Vulcan roketi, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldıktan kısa bir süre sonra sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen bir arıza yaşadı. Roketin taşıdığı Amazon'un Leo internet ağına ait 40 uydu yörüngeye ulaştırılamazken, gelişme ULA'nın ilk tam görev başarısızlığı olarak kayıtlara geçti.

Boeing ve Lockheed Martin firmalarının ortak girişimi olan ULA'ya ait Vulcan roketi yerel saatle 12.40'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. Roket, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen bir arıza yaşadı. Amazon'un Leo internet ağına ait 40 uyduyu taşıyan roketin görev yükünü yörüngeye ulaştıramadığı bildirildi. Gelişme ULA'nın 2006'daki kuruluşundan bu yana yaşadığı ilk tam görev başarısızlığı olarak kayıtlara geçti.

ULA, fırlatma sonrasında anormallik yaşandığını açıkladı

ULA'dan yapılan açıklamada, fırlatma sonrasında yaşanan bir anormallik nedeniyle Amazon'a ait görev yükünün yörüngeye ulaştırılamadığı belirtilerek, "Her uçuş veri üretir ve bize bir şeyler öğretir. Yaşanan anormal durum henüz çok yeni olduğu için ne olduğunu anlamamızı sağlayacak somut verilere şu an için sahip değiliz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
TeknolojiFloridaAmazonDünyaYerelSon Dakika

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