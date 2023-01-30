Öte yandan, ilde domuz avı gerçekleştirilen bazı avcıların vurdukları yaban domuzunu aracın arkasına bağlayarak sürüklemeleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

Tunceli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vurdukları domuzu arabanın arkasına bağlayıp sürükleyen avcılar tepki çekti - Son Dakika

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