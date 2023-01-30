Vurdukları domuzu arabanın arkasına bağlayıp sürükleyen avcılar tepki çekti - Son Dakika
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Vurdukları domuzu arabanın arkasına bağlayıp sürükleyen avcılar tepki çekti

30.01.2023 17:06

Tunceli'de vurdukları yaban domuzunu aracın arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen avcılar. bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, büyük tepkiye neden oldu.

Tunceli'ye yurtdışından geldikleri öğrenilen bir grup avcı, merkeze bağlı Batman Köyü civarındaki ormanlık alanda domuz avı gerçekleştirirken kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yaban domuzlarının avcıların açtığı ateş nedeniyle korkuyla kaçışmaları yer aldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, ilde domuz avı gerçekleştirilen bazı avcıların vurdukları yaban domuzunu aracın arkasına bağlayarak sürüklemeleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntüler, büyük tepki çekti.

Kaynak: İHA
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Tunceli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vurdukları domuzu arabanın arkasına bağlayıp sürükleyen avcılar tepki çekti - Son Dakika

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