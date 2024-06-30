Wingsuit Sporcusu Cengiz Koçak, Uzundere'deki Cam Seyir Terasından Atlayış Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Wingsuit Sporcusu Cengiz Koçak, Uzundere'deki Cam Seyir Terasından Atlayış Gerçekleştirdi

Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan cam terastan başarılı bir atlayış gerçekleştirdi. Koçak, Uzundere'nin dünya ölçeğinde alternatif doğa sporları merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

30.06.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Uzundere'de bulunan cam seyir terasından Tortum Gölü'ne başarılı bir atlayış gerçekleştirdi.

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, yamaç paraşütünden atlayarak yaptığı sıra dışı ve limitleri zorlayan aktivitelerle hava sporlarına ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Cengiz Koçak bu kez Erzurum'un Uzundere ilçesindeki cam terastan atlayış gerçekleştirdi.

"Heyecan dolu bir atlayış oldu"

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi sınırları içinde bulunan Tortum Gölü üzerinde bulunan cam terasa gelen Cengiz Koçak, havanın rüzgarlı olması sebebiyle atlayışını bir gün ertelemek zorunda kaldı. Koçak, ertesi gün hava şartlarının da uygun olmasını fırsat bilerek, Tortum Gölü üzerine yapılan yaklaşık 50 metre yükseklikten cam terastan "3, 2, 1 Uzundere!" diyerek atladı ve göl üzerinde bekleyen botun üzerine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bu heyecan dolu atlayış, izleyenler tarafından büyük ilgi ve heyecanla takip edildi. Cengiz Koçak, önceki yıllarda Galata Kulesi'nden gerçekleştirdiği başarılı atlayışıyla da tanınan deneyimli bir wingsuit sporcusu olarak biliniyor. Koçak, her iki atlayışında da cesareti ve yeteneğiyle dikkat çekmeyi başardı.

"Uzundere dünya ölçeğinde bir yer"

Cengiz Koçak, Uzundere'nin dünya ölçeğinde alternatif doğa sporları merkezi olabilecek konum ve coğrafyaya sahip olduğunu ifade ederek, "Şu an biz Uzundere'deyiz ve Tortum Gölü'nün üstündeyiz. Tortum Gölü, Tortum Çayı'nın akışıyla oluşmuş bir göl. Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri bu arada. Devamında da hemen zaten buranın meşhur Tortum Şelalesi var ki o da görmeye değer bir şelale. Uzundere bence dünyanın Türkiye'nin de demiyorum. Dünyanın en potansiyeli yüksek ekstrem sporları, yani sıra dışı sporlar köyü olabilecek bir köy. Umarım zamanla bunu hem yerel halk hem de yerel yönetimler daha çok farkına varıp bu konuda daha çok yatırım yaparlar. Ben 2016'da gördüğümden buradan türlü kopamadım. Hatta 1,5 yıl gelip burada yaşadım ve şu an burada gölde su sporlarının hepsini yapabilirsiniz. Yamaç paraşütüyle yaklaşık 7 tane resmi olarak kaydettirdiğimiz kalkış alanlarından uçuş yapabilirsiniz. Ki bin 200 metreden kalkıyorsunuz. Gölün üstündeki yüksekliğin sekiz yüz metre olabiliyor. Bu dünyada çok az yerde var. Aynı zamanda yapabilirsiniz. Uçurumdan koşarak atlayabilirsiniz. Bir de yarasa kanat. Onu da noktalayabilirsiniz. Türkiye'de yarasa kanatlı en çok atlanan uçurumlar burada. Hatta iki gün önce bir tane yeni açtım. Şu an bugün itibariyle Türkiye'nin en yüksek, en uzun uçuş alanı. Burayı söylüyorum, burası bence dünyanın ekstren sporlarda incisi olacak bir yer. Şimdi biz burada bir seyir terasındayız. Seyir terası Tortum Gölü'nü en iyi gören yerlerden biri kayalar yolundan buraya ulaşılabiliyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uzundere, Erzurum, Tortum, Dünya, Yerel Haberler, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Wingsuit Sporcusu Cengiz Koçak, Uzundere'deki Cam Seyir Terasından Atlayış Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:21:36. #1.12#
SON DAKİKA: Wingsuit Sporcusu Cengiz Koçak, Uzundere'deki Cam Seyir Terasından Atlayış Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement