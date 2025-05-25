Yaban Domuzları Sokaklarda Yiyecek Arıyor

Ordu'da aç kalan yaban domuzlar sokakları mesken tuttu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde aç kalan yaban domuzları vatandaşların meraklı bakışları arasında sokaklarda yiyecek aradı.

Akşam saatlerinde ilçenin Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak üzerinde araçlarıyla ilerleyen çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla yaban domuzların görüntüledi. Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, domuzların evlerin yakınında uzun süre dolaştığı ve yiyecek bulmaya çalıştığı anlar yer aldı. Şehir hayatına iyice alışan yaban hayvanlarının sakin tavırları dikkat çekerken, mahalle sakinleri domuzların sürekli aynı bölgelere birden çok geldiğini ifade etti. Yerleşim yerlerinde giderek daha sık görülen domuzların açlık nedeniyle bu bölgeleri tercih ettiği belirtiliyor. Domuzların kalabalık bir şekilde mahalle aralarında dolaşması ilginç görüntülere de sahne oldu.