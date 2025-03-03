(KIRIKKALE) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Balışeyh İlçesi Dinek Dağı ormanlık alanları ile Sulakyurt İlçesi Bal Ormanları'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Yemleme işlemi sonrasında bölgelere yerleştirilen fotokapanlarla, doğaya bırakılan yemleri yiyen çeşitli yaban hayvanları tespit edildi. Fotoğraflarda, hamile olduğu değerlendirilen kurt, kızıl tilki, tarla faresi, saksağan kuşu, gelincik ve serçelerin yemleri tükettiği görüldü.
Son Dakika › Yerel › Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması - Son Dakika
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