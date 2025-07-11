Yabancı Öğrenciler Erzurum'da Türkçe Yaz Okulunda - Son Dakika
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Yabancı Öğrenciler Erzurum'da Türkçe Yaz Okulunda

Yabancı Öğrenciler Erzurum\'da Türkçe Yaz Okulunda
11.07.2025 12:07
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Türkçe Yaz Okulu için Erzurum'a gelen yabancı öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen 2025 Türkçe Yaz Okulu kapsamında Erzurum'a gelen yabancı öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATATÖMER) koordinasyonunda yürütülen program çerçevesinde 15 farklı ülkeden gelen öğrenciler, hem Türkçeyi yerinde öğrenme hem de Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Programın önemli duraklarından biri olan Atatürk Üniversitesi, kültürlerarası etkileşime katkı sağlayan bu anlamlı projeye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor.

Misafir öğrencileri üniversitede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Türkçenin bir dünya dili olarak daha geniş kitlelere ulaşmasında ve medeniyetimizin kadim değerlerinin tanıtılmasında büyük rol üstlenen Yunus Emre Enstitüsünün bu değerli programında yer almak bizler için mutluluk verici. Atatürk Üniversitesi olarak, yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil; aynı zamanda kültürel etkileşime verdiği önemle de uluslararasılaşma vizyonunu sürdürüyoruz. Erzurum gibi tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir şehirde, Türkçeyi öğrenmek ve Türk kültürünü yerinde tanımak isteyen öğrencilere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz."

Ziyarette, öğrenciler Erzurum'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Türkçe Yaz Okulunun hem dil hem de kültür açısından kendilerine büyük katkılar sağladığını ifade ettiler. Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Program boyunca misafir öğrencilere ATATÖMER Müdürü Prof. Dr. Bahadır Gücüyeter eşlik ederken, ziyaret, dostluk ve kültür köprülerinin güçlendiği samimi bir ortamda sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yabancı Öğrenciler Erzurum'da Türkçe Yaz Okulunda - Son Dakika

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