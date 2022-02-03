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Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı

03.02.2022 14:25
Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Elazığ Fırat Üniversitesinde (FÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Elazığ Fırat Üniversitesinde (FÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

FÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, kampüsün belirli alanlara hayvanlar için yem bıraktı. Akademik personelin de eşlik ettiği öğrenciler, yanlarında getirdikleri yemleri hayvanlar için ağaç altlarına serdi. Kış şartlarında hayvanların aç kalmaması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden öğrenciler, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. - ELAZIĞ

Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı

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Araştırma, Elazığ, TÖMER, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı - Son Dakika


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