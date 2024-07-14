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Yağışa hazırlıksız yakalanan pazarcı esnafı zor anlar yaşadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarında sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan pazarcı esnafı zor anlar yaşadı.

Kent genelinde olduğu gibi Şuhut ilçesinde de aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağış pazarcı esnafı başta olmak üzere müşterilere zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte rüzgarında ekili olduğu anlarda esnaf tezgahlarının üzerine koydukları tente ve şemsiyelerin uçmaması için yoğun çaba gösterdi. Bazı esnaflar ise elektronik tartı aletlerini yağmurdan koruma için mücadele etti. Yağış sonrası ilçede sel baskını gibi herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.